Белозерцев поздравил пензенских работников прокуратуры с праздником

«Главными приоритетами вашей плодотворной деятельности всегда были и остаются надежная защита государственных интересов, конституционных прав и свобод граждан, обеспечение правовой стабильности в обществе, неуклонное исполнение законодательства.

Залогом эффективного решения таких масштабных задач служат свойственные работникам российской прокуратуры такие замечательные качества как высочайший профессионализм, компетентность, богатый опыт, ответственный подход к исполнению служебного долга. Вы не на словах, а на деле вносите достойный вклад в дальнейшее укрепление верховенства Закона, построение подлинного гражданского общества», - отмечается в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов на службе.