Белозерцев поздравил пензенских работников прокуратуры с праздником

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12 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.
«Главными приоритетами вашей плодотворной деятельности всегда были и остаются надежная защита государственных интересов, конституционных прав и свобод граждан, обеспечение правовой стабильности в обществе, неуклонное исполнение законодательства.
Залогом эффективного решения таких масштабных задач служат свойственные работникам российской прокуратуры такие замечательные качества как высочайший профессионализм, компетентность, богатый опыт, ответственный подход к исполнению служебного долга. Вы не на словах, а на деле вносите достойный вклад в дальнейшее укрепление верховенства Закона, построение подлинного гражданского общества», - отмечается в поздравлении.
Иван Белозерцев пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов на службе.