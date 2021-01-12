От коронавируса вылечились еще 139 пензенцев

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В больницах Пензенской области состоялась очередная выписка выздоровевших от коронавируса пациентов.
По сообщению пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дины Черемушкиной, за прошедшие сутки поправились 139 жителей. Таком образом, за время пандемии от ковида вылечились 22764 человека.
Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января. Жители обязаны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и правила личной гигиены.