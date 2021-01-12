В Пензе готовят проект реконструкции центра хореографического искусства

В Пензе приступили к разработке проектной документации по реконструкции центра хореографического искусства на ул. Леонова.

Согласно информации на сайте госзакупок, цена контракта – 7 млн 769 тыс. рублей, средства выделяются из бюджета города. Работы планируется завершить к 15 декабря 2021 года, проектированием займется ООО «Институт «Рязаньпроект».

Здание центра хореографического искусства Пензы было построено в 1957 году. Ранее оно называлось домом (дворцом) культуры им. 40-летия Октября. С 2002 года в нем размещается центр хореографического искусства. В здании есть зрительные залы на 550 и на 45 мест, два больших и три малых танцевальных класса, девять репетиционных комнат, танцевальное фойе.

Ранее информагентство сообщало о том, что в областном центре также приступили к созданию проекта реконструкции стадиона «Пенза».