В ПФР сообщили, кому повысят пенсию до 30 тысяч рублей

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В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, какие пенсии будут получать пожилые жители страны в 2021 году.
«С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года», — говорится на сайте ПФР.
Как передает телеканал «360», согласно предоставленной ПФР таблице, что пенсионеры с пенсией в 25 тысяч рублей в 2019 году, в этом году будут получать 30 326 рублей благодаря индексации. А граждане с пенсией в 26 тысяч рублей, будут получать ежемесячную выплату в 31 539 рублей.
Отмечается, что у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой выплаты в прошлом году. Также россиянам старше 45 лет начнут приходить уведомления о размере их будущей пенсии с начала этого года через портал Госуслуг. Люди их будут получать их раз в три года.