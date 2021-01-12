Застрявшая под мостом в Пензе фура спровоцировала пробку

В проколе под железнодорожным Бакуниским мостом в Пензе снова застрял большегруз. О происшествии сообщил один из подписчиков сообщества автолюбителей соцсети «ВКонтакте».

«Маяк. Очередной «Винни-Пух» перекрыл движение. Время - 07:55», - сообщил автор поста.

На фото видно, что многотонная машина уперлась фургоном в край моста со стороны центра. За фурой выстроилась вереница автомобилей и образовалась пробка. Официальных данных об аварии и наличии пострадавших нет.

Из-за постоянно застревающих здесь большегрузов пензенцы в шутку прозвали Бакунинский мост «мостом глупости». Такая же участь постигла мост на ул. Ладожской, где с завидным постоянством застревают крупногабаритные автомобили. Пензенцы нарекли его «мостом дураков».