Студент ПГУ Александр Большунов выиграл «Тур де Ски» второй раз

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Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов завоевал «золото» на международном турнире «Тур де Ски». Парень стал первым среди россиян, кто выигрывал соревнования дважды.
Как сообщает Lenta.ru, победителем масс-старта в заключительный соревновательный день стал россиянин Денис Спицов. Александр Большунов приехал вторым, третье место досталось Морису Манифика из Франции.
По итогу восьми гонок места распределились следующим образом: первое в турнирной таблице соревнования занял Александр Большунов, второе - Морис Манифика, третье - Денис Спицов.
Напомним, заключительный масс-старт на 10 километров прошел в итальянской Валь-ди-Фьемме 10 января.