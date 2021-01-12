Пензенскому таксисту за отказ везти пассажиров испортили машину

Оказалось, что 11 января мужчина ждал клиентов на ул. Мира. В это время к нему подошли два пьяных незнакомца и попросили их довезти до нужного им места. Водитель отказал, ссылаясь на другой заказ. Тогда мужчины начали кричать, ругаться и в порыве злости разбили лобовое стекло автомобиля.

После звонка правоохранителям дебоширы поспешили ретироваться. Однако сотрудники Росгвардии по описанию быстро задержали подозреваемых. Их опознал пострадавший.

Для дальнейшего разбирательства задержанные мужчины были доставлены в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.