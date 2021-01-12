Чем опасен «долгий» коронавирус

Иммунолог Владимир Болибок рассказал, что такое «long Covid» и может ли стать его причиной новый «британский» штамм коронавируса.

Как сообщает радио Sputnik, новая разновидность инфекции добралась и до России - штамм вируса обнаружили у прибывшего из Великобритании жителя. По предварительным оценкам экспертов, этот вид болезни значительно заразнее предыдущего.

«Описан такой термин – «long Covid», хроническая коронавирусная инфекция. Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. Такой коронавирус описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой. Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может. Пока про британский штамм таких сообщений не поступало, но сроки наблюдений не очень большие, скорее всего, и про него что-то такое будут говорить», – объяснил врач.

Он добавил, что болеющие «длительным» ковидом остаются заразными, даже когда острая фаза болезни позади.

«Люди, уже перенеся острую стадию ковида, приобретают хроническую стадию воспаления. У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи», - уточнил Владимир Болибок.