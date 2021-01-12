Сколько пензенцев получили за сутки положительные тесты на коронавирус

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По состоянию на 12 января в регионе зафиксировано 28 446 случаев заражения, прирост за сутки составил 195 случаев. Выздоровели 22 764 жителя, умерли 342 пациента.
В России коронавирусом заболели 3 448 203 человека, из них за сутки - 22 934.
Пензенцев по-прежнему просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.