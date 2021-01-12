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12.01.2021г.
Сколько пензенцев получили за сутки положительные тесты на коронавирус

Сколько пензенцев получили за сутки положительные тесты на коронавирус

Вт, 12.01.21 11:01
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На сайте стопкоронавирус.рф появилась оперативная информация о заболевших жителях Пензенской области.

По состоянию на 12 января в регионе зафиксировано 28 446 случаев заражения, прирост за сутки составил 195 случаев. Выздоровели 22 764 жителя, умерли 342 пациента.

В России коронавирусом заболели 3 448 203 человека, из них за сутки - 22 934.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.

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10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
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18.12.2020 05:17
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14.12.2020 22:34
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14.12.2020 14:57
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11.12.2020 20:15
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03.12.2020 17:21
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27.11.2020 10:58
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