Пензенцев ждут четыре выставки в областной картинной галерее

В Пензе стартует первая триеннале (0+) декоративного искусства, которая начнет свою работу с масштабной выставки работ художников из регионов Поволжья, рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

В рамках мероприятия в главном корпусе областной картинной галереи 15 января начнет свою работу экспозиция «Декоративно-прикладное искусство» (0+).

22 января откроется выставка памяти известного художника, мэтра Пензенской художественной школы Бориса Борисова (0+). Зрители смогут познакомиться с ретроспективой творчества автора, состоящей из более чем 100 работ.

29 января в Губернаторском доме состоится презентация проекта «Симбирский край в произведениях А.А. Пластова» (0+) из собрания Ульяновского областного художественного музея, который реализуется в рамках обменных выставок между музеями.

5 февраля здесь начнет работу уникальная выставка художников-педагогов уникальной Школы акварели Сергея Андрияки (0+), аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом.