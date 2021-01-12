Начальник пензенского Департамента СМИ рассказала о реализованных проектах

Несмотря на пандемию коронавируса, которая серьезно отразилась на экономике многих редакций, по словам начальника ведомства, работы стало только больше.

«Многие проекты нам удалось реализовать. Это и большие интервью с министрами. Департамент информационной политики и СМИ в этом году реализовал проект совместно с управлением архивов по публикации информации, которая выходила в средствах массовой информации в военный период — 1941-1945 годы. Было много проектов, в том числе связанных с внесением поправок в Конституцию и выборами губернатора. Каждое СМИ создает разные проекты, которые мы поддерживаем», — рассказала Екатерина Шнайдер.

Также начальник департамента рассказала о заслугах пензенских журналистов, о наиболее значимых событиях 2020 года в регионе, а также о планах работы на 2021-й.

«Главная задача — в том, чтобы все редакции работали, чтобы СМИ были сохранены, чтобы они старались в существующих условиях использовать новые форматы работы», — добавила она.

Полный выпуск программы вы можете посмотреть на сайте телеканала «Экспресс».