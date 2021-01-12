В России обнаружили новый вид коронавируса

Ученые обнаружили новый вариант коронавируса в России. Он приобрел 18 мутаций за четыре месяца нахождения в организме женщины.

У пациентки был слабый иммунитет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия». Отмечается, что этот штамм может получить название «российский» по аналогии с уже существующим «британским».

Мутация относится к той же группе, а часть патогенов совпадает. Однако эта разновидность коронавируса недостаточно изучена, описан случай лишь с одной пациенткой.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский считает, что пока не стоит делать вывод о скорости распространения «российского» штамма, ведь известен только один случай.