На трассе под Пензой фура улетела в кювет

В Пензе на трассе днем 12 января произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что большегруз оказался в кювете примерно в 9:30 на трассе «Тамбов-Пенза». Судя по кадрам, фура опрокинулась, она лежит на боку.

На месте происшествия работали сотрудники регионального управления ГИБДД. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальных данных о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев водить машину исключительно по правилам дорожного движения. Кроме того, необходимо совершать только обдуманные, плавные маневры, так как на заснеженной дороге машину может занести. Если вы почувствовали сонливость за рулем или плохое состояние здоровье, стоит немедленно остановиться.