Пензенцы могут оформить пособие онлайн на социальном портале

В 2021 году пензенские малоимущие семьи смогут оформить пособие в 316 рублей дистанционно.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, это можно сделать с помощью социального портала socpnz.ru. Отмечается, что выплаты беременным, кормящим женщинам, на детей до 3 лет и при рождении двойни и тройни оформлялись онлайн уже в 2020-м.

«В первом квартале 2021 года мы реализуем переход на подачу документов в электронном виде через портал государственных услуг», - сообщил глава областного минтруда Алексей Качан.

Планируется, что спектр пособий, которые можно оформить дистанционно, в этом году увеличится.