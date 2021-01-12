Капот – всмятку. На ул. Гагарина образовалась жуткая пробка

В Пензе на улице Гагарина днем 12 января произошло ДТП с участием двух машин. О случившемся в Сети рассказал очевидец.

Пользователь уточнил в группе соцсети «ВКонтакте», что машины столкнулись примерно в 11 часов в районе дома №16. Судя по кадрам, участниками ДТП стали два авто. Одна из машин – «четырнадцатая». У отечественной легковушки сильно разбит капот, перед машины буквально превратился в груду металла. Повреждения второго авто на фото не видно.

«Пробка. Работает регулировщик», - добавил автор поста.

Официальной информации об аварии нет.

Сотрудники регионального управления ГИБДД просят пензенцев не забывать про дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. Особенно это важно на заснеженной дороге, так как водитель может не успеть вовремя остановить машину, что может стать причиной аварии. Кроме того, не стоит совершать резких маневров, так как авто может занести.