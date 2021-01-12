Пенза – в числе городов РФ с самой низкой склонностью населения к миграции

Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек по итогам 2020 года. Пенза оказалась на 11-й строчке из 75.

По данным авторов исследования, оценка основана на мнении россиян о различных сторонах жизни. В каждом городе опросили не менее 700 респондентов. В частности, учитывались такие показатели, как деструктивное поведение населения (бытовое насилие, опасное управление авто и т.д.), конфликтность социальных отношений, интерес к культурным ценностям (театрам, выставкам, музеям, книгам), стремление к получению хорошего образования, склонность к миграции в поисках лучшей жизни, уровень дохода населения, состояние инфраструктуры и качество управления городом.

Пенза вошла в топ-10 городов, жители которых меньше всего склонны к смене места жительства (четвертое место) и меньше конфликтуют с местными властями (пятое место). Итоговый балл качества жизни в Пензе – 75, такой же показатель – у Калининграда, Набережных Челнов и Тюмени.

В первой десятке российских городов по качеству жизни – Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань, Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны. Хуже всего, по данным исследования, дело обстоит в Чите и Волгограде, набравших всего по 55 баллов.