Спасатели рассказали о происшествиях в Пензенской области во время новогодних праздников

По сообщению пресс-службы ведомства, с 1 по 10 января спасателям пришлось 11 раз вызволять из-за закрытых дверей горожан, нуждающихся в экстренной и неотложной помощи. Кроме того, в районе сел Засека и Кучки дважды были эвакуированы люди, рискующие получить обморожение и переохлаждение. Также в областном центре специалисты помоги передать в руки медиков мужчину, который выпал на козырек подъезда из окна на третьем этаже.

Помогали спасатели и тем, кто попал с серьезные аварии на дороге. Так, 3 января они извлекли человека из смявшегося об отбойник автомобиля. Мужчина с травмами был доставлен в больницу. 8 января специалисты также помогали выжившему в аварии выбраться из искореженной после столкновения с КАМАЗом иномарки, а 10 января они ликвидировали последствия ДТП с пазиком на улице Гагарина в Пензе, где водитель легковушки тоже оказался зажат в машине.

«9 января в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции спасатели провели санитарную обработку помещений МБОУ СОШ №26 г. Пензы», - добавили в пресс-службе ведомства.