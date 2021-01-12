Кто из пензенских зампредов правительства привился от коронавируса

На оперативном совещании в правительстве Пензенской области в ходе обсуждения темы вакцинации от коронавируса губернатор Иван Белозерцев сообщил, кто из чиновников привился.

Глава региона отметил, что из членов областного правительства прививку от коронавируса сделал лишь первый зампред Виктор Кувайцев.

«Все остальные, видимо, ждут, когда заболеют», – сделал вывод губернатор.

Напомним, по данным министра здравоохранения Александра Никишина, первый этап вакцинации в Пензенской области прошли уже 870 человек, а второй – 160. Для охвата большего числа граждан в Пензенском и Бессоновском районах открылись три дополнительных прививочных пункта. Постепенно планируют создать такие точки в каждом районе.

В настоящее время на региональном портале медуслуг пенза-доктор.рф запущен сервис по предварительной записи населения на прививку от коронавируса. По информации минздрава Пензенской области, массовая вакцинация планируется в первом квартале 2021 года. Объемы будут зависеть от количества производимой вакцины и ее поставок в регионы из федерального центра.