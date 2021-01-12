В пензенском минобре отреагировали на просьбу вернуть дистанционное обучение

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Под постом в Instagram-аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева один из пользователей попросил главу региона вернуть дистанционное обучение в школах.
В качестве аргумента подписчик привел высокую заболеваемость. На сообщение отрегиагировали в областном минобре.
«Решение о переходе на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий будет приниматься органами местного самоуправления точечно по каждой школе или классу в соответствии с эпидемиологической обстановкой и алгоритмом, разработанным Роспотребнадзором», - ответили в министерстве.
Напомним, во всех образовательных организациях региона сохраняются профилактические меры по коронавирусу, школьники и студенты обучаются очно.