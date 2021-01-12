Как пензенцам записаться на прививку от коронавируса

В пензенском минздраве рассказали, как записаться на прививку против новой коронавирусной инфекции и когда начнется массовая вакцинация населения.

Эту информацию министерство опубликовало в комментариях к посту губернатора Ивана Белозерцева в Instagram. Пензячка fedichkinavalentina поинтересовалась, почему в Пензе не делают прививки от коронавируса лицам старше 65 лет, и ведомство дало развернутый ответ.

«Речь идет о прививке от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая поступила в Пензенскую область, и в числе первых вакцину получили медицинские и педагогические работники, далее - сотрудники социальных служб, волонтеры, работники общественного транспорта, торговли, коммунальных служб», - сообщили в министерстве.

Также региональный минздрав перечислил противопоказания к вакцинации, которыми на данном этапе являются беременность, период лактации, острые инфекционные заболевания, период обострения хронических заболеваний и прием иммуносупрессивных препаратов. Для каждого пациента противопоказания индивидуально определяет лечащий врач.

Кроме того, министерство уведомило подписчицу о том, что на региональном портале медицинских услуг пенза-доктор.рф уже запущен сервис по предварительной записи на прививку от ковида.

«Суть предварительной записи состоит в том, чтобы сформировать целевую группу вакцинированных. Вместе с тем, массовая вакцинация населения планируется в первом квартале 2021 года и будет зависеть от количества производимой вакцины и ее поставок в регионы из федерального центра», - добавили в ведомстве.

Ранее информагентство со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Никишина сообщало, что по состоянию на 11 января первый этап вакцинации в Пензенской области прошли уже 870 человек, а второй – 160. Для охвата большего числа граждан в Пензенском и Бессоновском районах открылись три дополнительных прививочных пункта. Постепенно планируют создать такие точки в каждом районе.