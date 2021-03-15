Готовим постные домашние конфеты из сухофруктов и орехов. Мастер-класс

С 15 марта православные начнут соблюдать Великий пост, во время которого нельзя питаться продуктами животного происхождения. Однако это вовсе не повод отказываться от сладостей, ведь правильные конфеты можно приготовить самостоятельно. Несколько полезных рецептов конфет из орехов и сухофруктов для наших читателей подготовила корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Светлана Хромова.

Конфеты «Сластена»

Для них нам понадобится:

- курага – 130 г;

- чернослив – 130 г;

- финики – 70 г;

- грецкий орех – 70 г;

- мед – 2 ст. л.;

- кунжут, какао, льняное семя, кокосовая стружка для посыпки – около 50 г.

Сухофрукты и орехи предварительно нужно замочить в кипятке на 10 минут, чтобы они стали мягкими. Затем перемалываем их в блендере и смешиваем с медом. Можно сделать конфетки в форме шара или батончика. Мы выбрали второй вариант. После того, как наши сладости сформированы, обваливаем их в кунжуте, какао, льняном семени и кокосовой стружке. Вместо какао можно использовать кэроб.

Теперь сладости можно порезать на более маленькие конфеты или оставить в виде батоничков. Хранить такие конфетки следует в холодильнике около 3-5 дней.

Конфеты «Мятный шоколад»

Для того, чтобы приготовить вкусные и полезные конфеты, понадобится:

- банан – 1 шт;

- свежая мята – пучок;

- миндаль – 120 г;

- грецкий орех – 70 г;

- курага или финики – 100 г;

- какао или кэроб – 55 г.

Орехи и сухофрукты предварительно нужно замочить в кипятке. После того, как продукты стали мягкими, измельчаем их в блендере.

Затем перемалываем банан и мяту, добавляем к орехам и сухофруктам, после кладем какао.

Формируем шарики и обваливаем их в какао.

Такие конфеты не навредят вашей фигуре и станут отличной альтернативой магазинным сладостям. Приятного аппетита!