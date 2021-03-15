print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => -1
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
-1 оС
10:39
15.03.2021г.
Готовим постные домашние конфеты из сухофруктов и орехов. Мастер-класс

Готовим постные домашние конфеты из сухофруктов и орехов. Мастер-класс

Пн, 15.03.21 05:45
Просмотров: 714

С 15 марта православные начнут соблюдать Великий пост, во время которого нельзя питаться продуктами животного происхождения. Однако это вовсе не повод отказываться от сладостей, ведь правильные конфеты можно приготовить самостоятельно. Несколько полезных рецептов конфет из орехов и сухофруктов для наших читателей подготовила корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Светлана Хромова.

Конфеты «Сластена»

Для них нам понадобится:

- курага – 130 г;

- чернослив – 130 г;

- финики – 70 г;

- грецкий орех – 70 г;

- мед – 2 ст. л.;

- кунжут, какао, льняное семя, кокосовая стружка для посыпки – около 50 г.

Сухофрукты и орехи предварительно нужно замочить в кипятке на 10 минут, чтобы они стали мягкими. Затем перемалываем их в блендере и смешиваем с медом. Можно сделать конфетки в форме шара или батончика. Мы выбрали второй вариант. После того, как наши сладости сформированы, обваливаем их в кунжуте, какао, льняном семени и кокосовой стружке. Вместо какао можно использовать кэроб.

Теперь сладости можно порезать на более маленькие конфеты или оставить в виде батоничков. Хранить такие конфетки следует в холодильнике около 3-5 дней.

Конфеты «Мятный шоколад»

Для того, чтобы приготовить вкусные и полезные конфеты, понадобится:

- банан – 1 шт;

- свежая мята – пучок;

- миндаль – 120 г;

- грецкий орех – 70 г;

- курага или финики – 100 г;

- какао или кэроб – 55 г.

Орехи и сухофрукты предварительно нужно замочить в кипятке. После того, как продукты стали мягкими, измельчаем их в блендере.

Затем перемалываем банан и мяту, добавляем к орехам и сухофруктам, после кладем какао.

Формируем шарики и обваливаем их в какао.

Такие конфеты не навредят вашей фигуре и станут отличной альтернативой магазинным сладостям. Приятного аппетита!

Читайте также:
Пензенцам обещают плюсовую температуру и снег
09:36
Какие овощи могут улучшить здоровье и самочувствие. Ответ пензенских врачей
09:35
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Все, о чем вы стеснялись спросить уролога: интервью с врачом Михаилом Мироновым
15.03.2021 08:03
Концерт Вадима Казаченко взбудоражил пензенцев: женщины танцевали в проходе
13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
История любви. Пензячка вышла замуж за парня, который приснился ей во сне
08.03.2021 10:59
Как в Пензе изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
Отзыв на роман Дмитрия Глуховского «Текст»
17.02.2021 08:39
В Пензе цены на бензин продолжают расти. Мониторинг
17.02.2021 05:01
Пензенца с коронавирусом выписали из больницы, и через несколько дней он умер
16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
Как восстановить иммунитет после коронавируса: советы врача Людмилы Бирюзовой
16.02.2021 06:49
Жители Пензы подозревают управляющую компанию в фальсификации подписей
15.02.2021 19:22
Девушка поняла, что полюбила другого, за две недели до свадьбы
14.02.2021 07:24
Пять уникальных экспонатов земетчинского историко-краеведческого музея
12.02.2021 06:05
Пензенский «Дизель» накануне плей-офф. Быть ли в тройке?
11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
В мэрии Кузнецка прокомментировали аварию с улетевшим с трассы мусоровозом
09.02.2021 10:44
Все, о чем вы стеснялись спросить уролога: интервью с врачом Михаилом Мироновым
15.03.2021 08:03
Концерт Вадима Казаченко взбудоражил пензенцев: женщины танцевали в проходе
13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
История любви. Пензячка вышла замуж за парня, который приснился ей во сне
08.03.2021 10:59
Как в Пензе изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
Отзыв на роман Дмитрия Глуховского «Текст»
17.02.2021 08:39
В Пензе цены на бензин продолжают расти. Мониторинг
17.02.2021 05:01
Пензенца с коронавирусом выписали из больницы, и через несколько дней он умер
16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
Как восстановить иммунитет после коронавируса: советы врача Людмилы Бирюзовой
16.02.2021 06:49
Жители Пензы подозревают управляющую компанию в фальсификации подписей
15.02.2021 19:22
Девушка поняла, что полюбила другого, за две недели до свадьбы
14.02.2021 07:24
Пять уникальных экспонатов земетчинского историко-краеведческого музея
12.02.2021 06:05
Пензенский «Дизель» накануне плей-офф. Быть ли в тройке?
11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
В мэрии Кузнецка прокомментировали аварию с улетевшим с трассы мусоровозом
09.02.2021 10:44

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс