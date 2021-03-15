Все, о чем вы стеснялись спросить уролога: интервью с врачом Михаилом Мироновым

Урология – сфера медицины, которая из-за своей деликатности овеяна множеством мифов, стереотипов и страхов. Всю правду о таких заболеваниях, как аденома простаты, простатит, мужское бесплодие и мочекаменная болезнь, ИА «Пенза-Пресс» рассказал заведующий отделением урологии областной больницы им. Н.Н. Бурденко, председатель областного научного общества урологов, врач-хирург с 30-летним стажем Михаил Миронов.

- Михаил Анатольевич, урология ассоциируется у многих, прежде всего, с мужским здоровьем. Так ли это?

- Уролог – это специалист, который занимается проблемами почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы, половых органов. У женщин и мужчин одинаково часто встречаются многие заболевания, но из-за сложности строения нижних мочевых путей у мужчин (более длинный канал, наличие предстательной железы) урологические заболевания встречаются у них чаще. Например, мочекаменная болезнь, аденома предстательной железы, сужение мочеиспускательного канала.

У женщин чаще возникают проблемы с недержанием мочи с возрастом, а также воспалительные заболевания, связанные с факторами риска – беременностью, особым строением половой системы. Но, в принципе, все урологические стационары на две трети заполнены мужчинами. Кроме того, проблемами женских половых органов занимаются гинекологи, а у мужчин есть только уролог.

- Есть мнение, что еще несколько десятилетий назад теме мужского здоровья уделялось гораздо меньше внимания – люди просто стеснялись говорить о заболеваниях и идти к врачу. Можно ли сказать, что сейчас ситуация улучшается? Часто ли вы сталкиваетесь со стеснением у пациентов?

- Что касается мужского здоровья – есть две категории пациентов. Первые – молодые мужчины с проблемами, связанными с сексуальной жизнью, воспалительными заболеваниями предстательной железы, бесплодием, заболеваниями гениталий. Вторая группа – пациенты старше 60 лет, у которых преобладают доброкачественные и злокачественные опухоли предстательной железы, расстройства мочеиспускания, снижение уровня мужских половых гормонов и эректильная дисфункция. Андрология – урологическая субспециальность, изучающая проблемы мужского здоровья – импотенцию, гормональные нарушения, бесплодие. Из общего числа урологических пациентов, андрологические больные составляют около 20-30% .

Количество выявляемых форм мужского бесплодия за последние годы значительно выросло по разным причинам. Если раньше на долю мужского бесплодия в парах приходилось 15-20%, то сегодня – 50 на 50. Это связано с тем, что методы диагностики стали более точными, также мужчин стали чаще обследовать. Раньше считалось, что если нет детей, то проблема - в женщине. Сейчас отношение к этому поменялось, и информация об этом стала общедоступной.

Кстати, сейчас к нам приходят пациенты, которые переболели коронавирусом, с проблемой бесплодия. Уже есть научные публикации, исследования о том, что перенесенный ковид негативно сказывается на мужской фертильности. Поэтому, возможно, молодым следует привиться не только для того, чтобы уберечь своих возрастных близких от коронавируса, но и чтобы самим иметь возможность стать родителями, избежать проблем с деторождением в дальнейшем.

По поводу стеснения – мужчины чаще бодрятся и идут к врачу уже в последний момент. Они стараются пережить проблему, дождаться, когда она уйдет сама собой. Женщины более щепетильно относятся к своему здоровью, малейшее покалывание, дискомфорт, нарушение менструального цикла, и они идут к гинекологу. Мужчина идет в последнюю очередь, его либо заставляет это сделать женщина, либо проблемы с женщинами, либо состояние, когда уже «копье торчит в спине, и оно мешает ему войти в дверь». Еще одна проблема – невозможность получить квалифицированную помощь в отдаленных селах, районах. Люди зачастую терпят до последнего и приходят уже в крайне тяжелых состояниях.

- Какие эффективные методы профилактики урологических заболеваний существуют?

- Мы заранее не можем знать, какое заболевание у нас может развиться. Поэтому любая профилактика заключается в соблюдении гигиены и здорового образа жизни. Но есть такое понятие, как метафилактика заболевания. Это профилактика рецидива заболевания. Например, если у пациента удалили камень и нужно предотвратить образование нового.

Для метафилактики мочекаменной болезни рекомендуется употреблять большое количество жидкости, чтобы объем мочи за сутки был больше двух литров. Употребление животного белка – не более грамма на килограмм веса, активный образ жизни, нормализация веса и сбалансированное питание. Специфический метод – подбор диеты для пациента после исследования состава камня, но ее может назначить только специалист.

Что касается профилактики заболеваний мужской половой сферы – это защищенные половые контакты, регулярная половая жизнь, дозированная физическая нагрузка, отказ от курения, употребления алкоголя. Если есть наследственность в виде аденомы, рака – более раннее начало прохождения диспансеризации и скринингов.

Бывает, в клинику приходят люди, у которых ничего не болит, но они хотят провериться. Есть несколько поговорок: «Не чеши, где не чешется», «Не ищи черную кошку в темной комнате, если ее там нет». Если ничего не беспокоит – это причина не ходить по врачам. Это перегружает лечебную сеть. Также ипохондрики становятся легкой жертвой недобросовестных врачей. Проблемы нет – обращаться не надо. Есть система диспансеризации, она включает в себя все необходимые обследования.

Исключение – если пара планирует иметь детей, то обоим нужно пройти обследование. Желательно до брака, чтобы не было трагедии, когда люди живут вместе уже какое-то время и выясняется, что один из партнеров – бесплоден.

- Расскажите о симптомах простатита, обнаружив которые необходимо идти к врачу? Какова возрастная группа риска?

- Надо разделить заболевания предстательной железы на две большие группы – у людей до 50-60 лет и старше. У первой преобладают воспалительные изменения, то есть именно простатит. Бактериальное воспаление предстательной железы за счет попадания туда микроорганизмов либо из мочеиспускательного канала, либо с током крови из кишечника и других очагов инфекции. Вторая группа - пациенты с синдромом хронической тазовой боли. У них есть те же симптомы – дискомфорт, учащенное мочеиспускание, неприятные ощущения, но при этом у них нет инфекции и бактерий. Соотношение пациентов с простатитом и тазовой болью – 1:10 примерно. Поэтому многих пациентов лечат от простатита, которого нет в принципе.

Единственным исследованием, которое объективно доказывает, есть воспаление или нет, является анализ секрета предстательной железы. Если врач пациенту ставит диагноз «простатит» по данным УЗИ или пальцевого исследования без микробиологического или микроскопического, то такого врача надо менять. Лечение от простатита без доказанного наличия воспаления не может быть назначено.

- По какой причине врач может не назначить это исследование?

- Либо он не очень квалифицированный, либо медучреждение, где он ведет прием, не выполняет данное исследование по техническим возможностям. То есть он не назначает то, что не может выполнить. Третий вариант – лень, четвертый – отсутствие времени на пациента.

Простатит легко диагностируется и легко лечится, так как это бактериальное воспаление, в борьбе с ним помогут антибиотики. А у остальных 90% пациентов с такими же симптомами, которые имеют синдром хронической тазовой боли без бактериального воспаления, лечение более сложное. Потому что заболевание вызывается многофакторными причинами: нарушение сексуальной активности, кровоснабжения в предстательной железе, проблемы с мочеиспусканием, малоподвижный образ жизни.

Нужно также понимать, что, чем старше человек, тем выше вероятность развития у него рака. При таком заболевании также мочеиспускание затруднено, но, в отличие от аденомы, есть еще риски метастазирования, поражения других органов и систем, что сказывается негативно на продолжительности жизни пациента.

- Рак предстательной железы – самое распространенное среди онкоурологических заболеваний?

- Да. А среди всей мужской онкологии уступает только раку легких и желудка. Этот вид рака легче диагностируется, на ранних стадиях – полностью излечим. И даже при выявлении рака предстательной железы у людей старшей возрастной группы это заболевание - чаще всего медленно прогрессирующее. То есть с момента появления начальной стадии рака до того, как наступят какие-то тяжелые последствия для организма, проходит десяток лет. Поэтому при выявлении рака на начальной стадии у людей старше 80 лет можно никакого лечения не проводить, поскольку вероятность того, что человек умрет от старости, инсульта, инфаркта и других причин, намного выше, чем от рака. Если ожидаемый прогноз жизни – более 10 лет, имеет смысл проводить его радикальное лечение.

Рак простаты – это контролируемая патология, но нужно проходить скрининг на онкомаркер раз в год людям старше 50 лет, а в семьях, где имеется наследственность по раку, - от 45 лет. Единственным методом, доказывающим наличие рака, является биопсия. Врач не имеет права без этого исследования начать онкологическое лечение пациента.

- Диагноз «аденома простаты» некоторые воспринимают как приговор. Так ли это?

- Аденома простаты – это доброкачественная опухоль, она возникает у людей старше 50-60 лет. Симптомы – затрудненное, учащенное мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, непроизвольное подтекание мочи из канала после мочеиспускания, образование камней, нарушение эякуляции. Методов лечения масса – открытые операции, эндоскопические. За год в областной больнице им. Бурденко порядка 100-200 пациентов такие операции получают. Это излечимая патология, но операцию не следует делать «впрок» на ранних стадиях, потому что всегда есть риски – недержание мочи, сужение мочеиспускательного канала, кровотечения, воспаления, ранения, тромбоэмболия и так далее. Но и не стоит запускать до возраста, когда человеку нужна операция, а ему уже 90 лет, у него высокие риски. Тогда он вынужден до конца жизни ходить с трубкой и мочеприемником, каждый месяц менять дренаж. Это значительно ухудшает качество жизни.

- Расскажите о самых тяжелых и самых необычных случаях в вашей практике.

- Тяжелые случаи связаны с запущенными стадиями рака либо с тяжелыми травмами – ДТП, ножевыми, огнестрельными ранениями, сопровождающимися кровотечением, повреждением органов. Как правило, это срочные операции. Самые тяжелые случаи в моей жизни были, когда я работал в отделении экстренной урологии. Ножевые ранения почек, спонтанный разрыв мочевого пузыря. У одной пациентки, которая страдала алкоголизмом, в течение нескольких суток после разрыва мочевого пузыря моча поступала в брюшную полость, и там скопилось полтора ведра жидкости.

Необычные случаи у врачей-урологов, гинекологов и проктологов возникают регулярно. Это связано с тем, что органы находятся близко к нашим эрогенным зонам. Возникают эпизоды, когда мы находим в мочевом пузыре карандаши, градусники, свечки. Чаще – у женщин, потому что у них уретра более короткая и туда легче проникают какие-то инородные тела. У мужчин – реже, но тоже есть такие случаи: леска, проволока. Так как у гинекологов и проктологов естественные пути – большего диаметра, то и инородные тела больше.

Удалить предмет из мочеиспускательного отверстия из-за его миниатюрности сложнее, но чаще всего удается сделать это без разрезов. Однако в случае, например, с градусником извлекать его эндоскопически было опасно в связи с тем, что он может расколоться.

- Расскажите о наиболее известных мифах, которые связаны с урологическими заболеваниями.

- Один из мифов – что простатит, аденома, импотенция, рак взаимосвязаны. Но никакой связи между ними не существует, эти болезни могут развиваться параллельно, сочетаться у одного человека, но не проистекать одна из другой. Способом принудить пациента к получению коммерческой помощи является запугивание этими мифами. Зачастую это просто страшилки для взрослых либо из корыстных целей, либо по неграмотности.

Мифы по поводу народной медицины: лечение бобровой струей, травами, луковой шелухой при аденомах, отвар из коры осины. Нет доказательств эффективности применения этих средств и большинства БАДов. Хотя БАДы (биологически активные добавки) БАДам рознь, к их числу, например, относятся и все витамины. Если врач злоупотребляет назначением препаратов с недоказанной эффективностью или какими-то народными средствами, это говорит о его неграмотности. Вреда от таких методик, скорее всего, не будет, но польза очень сомнительная.

Есть продукты, эффективность которых доказана, - например, клюква. Из растительных средств только она включена в рекомендации Европейской ассоциации урологов как средство профилактики инфекции мочевыводящих путей. Но это должен быть не просто морс, а специальное вещество, полученное из клюквы. В любом случае нужно консультироваться с грамотным врачом-специалистом.

Еще один миф – покупка в интернете аппаратов для лечения в домашних условиях. Это глупость, поскольку даже официально производимые, сертифицированные аппараты для домашнего использования имеют такую энергию воздействия, что даже если глупый, неопытный, забывчивый человек будет его применять и уснет, то с ним ничего не случится. Надо понимать, что при такой низкой степени энергетического воздействия и эффект будет соответствующий. То есть это бессмысленная и ненужная трата денег, «цветомузыка», баловство, действующее на уровне самовнушения.

Не стоит верить рекламе в газетах, журналах, на телевидении, в интернете. К сожалению, у нас в стране нет жестких запретов на пиар недобросовестных компаний. Если очень хочется купить этот товар – сходите к врачу, проконсультируйтесь. В 99% случаев он скажет, что это бесполезная вещь, что тратить деньги не надо.

Не надо верить и агрессивной рекламе медицинских центров. Потому что врачу, имеющему большой опыт и положительные результаты лечения, она не нужна в принципе. Он не в состоянии даже оказать помощь всем, кто хочет попасть к нему на прием. Усиленно рекламируют себя клиники и врачи, которым не хватает пациентов. Не надо вестись на акции «бесплатный осмотр» или «прием за 300 рублей». Уважающий себя врач за 100 рублей больного принимать не будет. Найдите мне человека любой специальности – грузчика, уборщика, парикмахера, маникюршу, сантехника, который готов работать за 100 рублей. Вы не найдете. А почему вы думаете, что квалифицированный специалист будет? Надо понимать, что это «замануха» и больного будут разводить на большие суммы, навязывая ненужные обследования, лечение, лекарства. Все это заканчивается оформлением договоров на лечение и кредитов в десятки тысяч рублей, причем в стенах этого же учреждения.