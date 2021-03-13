Понадеявшись на прибавку к пенсии, пензячка отдала деньги мошенникам

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«На телефон пензячки с неустановленного номера позвонил мужчина. Незнакомец представился менеджером брокерской фирмы и сообщил, что для открытия счета ей необходимо указать реквизиты своей банковской карты, а также свои паспортные данные. 22 февраля женщине снова позвонил неизвестный и сообщил, что для начала заработка ей необходимо перевести деньги на ранее открытый счет», - сообщил заместитель начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Пензе Андрей Мамешин.
«Микрозайм сняли, как они сказали, 250 долларов. И еще 23 февраля сняли с моей карточки пенсию. Неизвестный позвонил, сказал, что сейчас придет код - назовите его. В магазин захожу - приходит SMS о том, что сняли всю мою пенсию», - рассказала потерпевшая.
В итоге ни заработка, ни денег. После этого женщина и обратилась в полицию. Ведется поиск злоумышленника. В свою очередь стражи порядка напоминают - размещая в открытом доступе свои персональные данные вы можете легко стать следующей жертвой телефонных мошенников, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.