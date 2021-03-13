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13.03.2021г.
Врач Светлана Белкина рассказала, как правильно готовить блины

Врач Светлана Белкина рассказала, как правильно готовить блины

Пт, 12.03.21 19:27
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Заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала, как правильно готовить блины, чтобы не навредить своему здоровью.

«Масленица – веселый и шумный праздник с давней историей. Его корни уходят во времена, когда славяне покланялись солнцу. Для привлечения удачи в дом нельзя было всю неделю грустить. Поэтому на масленичную неделю обязательно устраивались грандиозные гуляния: катание на санях или горках, активные игры и танцы на улице, купание в проруби и даже кулачные бои. Все это позволяло без вреда для здоровья организовать поедание блинов с разными начинками: капустой, рыбой, маслом, медом, сметаной, - сытно и согревающе. Вместе с блинами подавались медовые сбитни, ароматные чаи и другие напитки. А еще блины - это источник витаминов и минералов (кальция, фосфора, железа, витаминов группы В).

Современный праздник не всегда может быть таким активным. Блины относятся к продуктам с высоким содержанием простых углеводов. Именно они дают нам энергию, но быстро расщепляются организмом, что позволяет поедать продукт в больших количествах. Один блин традиционного рецепта содержит не менее 120 килокалорий, а три – как сто граммов свинины – 360 килокалорий.

Поэтому, чтобы не навредить своему здоровью и не прибавить в весе, следует не злоупотреблять количеством и обратить внимание на способ приготовления

Сделать продукт менее калорийным поможет смешивание пшеничной муки с гречневой, ячневой или кукурузной в соотношении 1:1. Добавление в тесто овсяных отрубей, натертого кабачка или яблока добавит клетчатки, что улучшит процесс переваривания, а также поможет снизить содержание углеводов. К простым углеводам относиться сахар, а, значит, если начинка будет сладкой, то класть его в тесто не следует, дабы не увеличить общую калорийность.

Блины изначально считаются жирным продуктом. В тесто добавляют яйца, молоко, а сливочным маслом смазывают сковороду и каждый блин. Более легким тесто будет, если использовать разведенное водой молоко или молочную сыворотку, добавлять растительное масло и белки яиц (предварительно взбитые) в тесто, а выпекать на сковороде со специальным покрытием.

Пищевую ценность блинов повышает их начинка. Правильная способна сделать из блинов здоровое блюдо. Особенно питательными блины становятся при использовании в качестве начинки творога или фарша из цыпленка, индейки или нежирной говядины. А вот снизить калораж продукта позволяет добавление вместо сметаны натурального йогурта, свежезамороженных ягод, фруктов, овощей (кабачки, капуста, лук), грибов и т.д. Для соленой начинки не рекомендованы копченые продукты (ветчина, балык).

Сегодня утверждают, что употреблять блины лучше всего в первой половине дня, когда углеводный обмен имеет необходимую скорость для их усвоения. Есть блины лучше теплыми, это позволит жирам быстрее расщепляться.

Постарайтесь не смешивать начинки в один день. Ферментов для переваривания может не хватить, а плохо обработанная пища негативно скажется на работе кишечника.

И помните: есть заболевания, при которых потребление блинов противопоказано или должно быть сильно ограничено – это сахарный диабет, ожирение, заболевания желудочно-кишечного тракта (холецистит, панкреатит, гастрит и другие) и некоторые сердечно-сосудистые заболевания.

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11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
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09.03.2021 17:05
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08.03.2021 10:59
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05.03.2021 14:03
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01.03.2021 14:00
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27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
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20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
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17.02.2021 08:39
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17.02.2021 05:01
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16.02.2021 19:32
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16.02.2021 14:59
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16.02.2021 06:49
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11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
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