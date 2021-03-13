Врач Светлана Белкина рассказала, как правильно готовить блины

«Масленица – веселый и шумный праздник с давней историей. Его корни уходят во времена, когда славяне покланялись солнцу. Для привлечения удачи в дом нельзя было всю неделю грустить. Поэтому на масленичную неделю обязательно устраивались грандиозные гуляния: катание на санях или горках, активные игры и танцы на улице, купание в проруби и даже кулачные бои. Все это позволяло без вреда для здоровья организовать поедание блинов с разными начинками: капустой, рыбой, маслом, медом, сметаной, - сытно и согревающе. Вместе с блинами подавались медовые сбитни, ароматные чаи и другие напитки. А еще блины - это источник витаминов и минералов (кальция, фосфора, железа, витаминов группы В).

Современный праздник не всегда может быть таким активным. Блины относятся к продуктам с высоким содержанием простых углеводов. Именно они дают нам энергию, но быстро расщепляются организмом, что позволяет поедать продукт в больших количествах. Один блин традиционного рецепта содержит не менее 120 килокалорий, а три – как сто граммов свинины – 360 килокалорий.

Поэтому, чтобы не навредить своему здоровью и не прибавить в весе, следует не злоупотреблять количеством и обратить внимание на способ приготовления

Сделать продукт менее калорийным поможет смешивание пшеничной муки с гречневой, ячневой или кукурузной в соотношении 1:1. Добавление в тесто овсяных отрубей, натертого кабачка или яблока добавит клетчатки, что улучшит процесс переваривания, а также поможет снизить содержание углеводов. К простым углеводам относиться сахар, а, значит, если начинка будет сладкой, то класть его в тесто не следует, дабы не увеличить общую калорийность.

Блины изначально считаются жирным продуктом. В тесто добавляют яйца, молоко, а сливочным маслом смазывают сковороду и каждый блин. Более легким тесто будет, если использовать разведенное водой молоко или молочную сыворотку, добавлять растительное масло и белки яиц (предварительно взбитые) в тесто, а выпекать на сковороде со специальным покрытием.

Пищевую ценность блинов повышает их начинка. Правильная способна сделать из блинов здоровое блюдо. Особенно питательными блины становятся при использовании в качестве начинки творога или фарша из цыпленка, индейки или нежирной говядины. А вот снизить калораж продукта позволяет добавление вместо сметаны натурального йогурта, свежезамороженных ягод, фруктов, овощей (кабачки, капуста, лук), грибов и т.д. Для соленой начинки не рекомендованы копченые продукты (ветчина, балык).

Сегодня утверждают, что употреблять блины лучше всего в первой половине дня, когда углеводный обмен имеет необходимую скорость для их усвоения. Есть блины лучше теплыми, это позволит жирам быстрее расщепляться.

Постарайтесь не смешивать начинки в один день. Ферментов для переваривания может не хватить, а плохо обработанная пища негативно скажется на работе кишечника.

И помните: есть заболевания, при которых потребление блинов противопоказано или должно быть сильно ограничено – это сахарный диабет, ожирение, заболевания желудочно-кишечного тракта (холецистит, панкреатит, гастрит и другие) и некоторые сердечно-сосудистые заболевания.