Пензенский «Дизель» сыграл первый матч четверти финала ВХЛ

«Дизель» провел на своем льду первый матч четверти финала Высшей хоккейной лиги, чего с пензенской командой не случалось уже много лет. Соперником дружины Алексея Ваулина стал именитый новокузнецкий «Металлург», поэтому встреча изначально обещала быть напряженной.

Уверенная победа над «Ростовом» в первом раунде плей-офф для пензенского «Дизеля» осталась далеко позади. Завершить ее удалось за минимальные четыре матча, а потому «желто-синие» получили дополнительное время на отдых, но при этом выпали из игрового ритма. И если в одной восьмой можно было проходить, что называется, на классе, то в четверти беречь силы не получится. И это показала уже первая встреча против новокузнецкого «Металлурга».

«Надо понимать, что в восьмерке нет никакой проходной команды, которую можно было бы сразу отнести в категорию удобного соперника. Возможно, только лишь с логистической точки зрения. Есть понятие удаленности, затрат энергии. Начинается уже действительно настоящая борьба. Нужно проходить любого соперника, если ты претендуешь на высокие места», - отметил исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

Начало встречи порадовало пензенских болельщиков. Александр Борисенков уже на второй минуте открыл счет. Однако в середине первого периода гости всего за минуту дважды поразили ворота хозяев льда. Шансы на то, чтобы отыграться у «желто-синих» были, но броски не достигали цели, а сибиряки в свою очередь отличились еще два раза. Причем один из голов на счету экс-капитана «Дизеля» Александра Тарасова. В заключительном отрезке дружина Алексея Ваулина сократила отставание усилиями Данилы Попова, но на этом успехи наших хоккеистов завершились. 4:2 – «Металлург» повел в серии.

«Цена ошибки в плей-офф дорого стоит. Не считая гол в меньшинстве, который мы пропустили, все три гола, которые попали в наши ворота - это индивидуальные ошибки защитников нашей команды. Но ничего, третий период провели на очень хорошем уровне, выиграли его и могли забить еще», - поделился главный тренер команды Алексей Ваулин.

После второй игры серии, команды переберутся в Новокузнецк. Если понадобится, то в Пензу они вернутся 19 марта, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.