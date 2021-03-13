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13.03.2021г.
Пензенский «Дизель» сыграл первый матч четверти финала ВХЛ

Пензенский «Дизель» сыграл первый матч четверти финала ВХЛ

Пт, 12.03.21 23:15
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«Дизель» провел на своем льду первый матч четверти финала Высшей хоккейной лиги, чего с пензенской командой не случалось уже много лет. Соперником дружины Алексея Ваулина стал именитый новокузнецкий «Металлург», поэтому встреча изначально обещала быть напряженной.

Уверенная победа над «Ростовом» в первом раунде плей-офф для пензенского «Дизеля» осталась далеко позади. Завершить ее удалось за минимальные четыре матча, а потому «желто-синие» получили дополнительное время на отдых, но при этом выпали из игрового ритма. И если в одной восьмой можно было проходить, что называется, на классе, то в четверти беречь силы не получится. И это показала уже первая встреча против новокузнецкого «Металлурга».

«Надо понимать, что в восьмерке нет никакой проходной команды, которую можно было бы сразу отнести в категорию удобного соперника. Возможно, только лишь с логистической точки зрения. Есть понятие удаленности, затрат энергии. Начинается уже действительно настоящая борьба. Нужно проходить любого соперника, если ты претендуешь на высокие места», - отметил исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

Начало встречи порадовало пензенских болельщиков. Александр Борисенков уже на второй минуте открыл счет. Однако в середине первого периода гости всего за минуту дважды поразили ворота хозяев льда. Шансы на то, чтобы отыграться у «желто-синих» были, но броски не достигали цели, а сибиряки в свою очередь отличились еще два раза. Причем один из голов на счету экс-капитана «Дизеля» Александра Тарасова. В заключительном отрезке дружина Алексея Ваулина сократила отставание усилиями Данилы Попова, но на этом успехи наших хоккеистов завершились. 4:2 – «Металлург» повел в серии.

«Цена ошибки в плей-офф дорого стоит. Не считая гол в меньшинстве, который мы пропустили, все три гола, которые попали в наши ворота - это индивидуальные ошибки защитников нашей команды. Но ничего, третий период провели на очень хорошем уровне, выиграли его и могли забить еще», - поделился главный тренер команды Алексей Ваулин.

После второй игры серии, команды переберутся в Новокузнецк. Если понадобится, то в Пензу они вернутся 19 марта, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
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10.03.2021 07:00
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05.03.2021 14:03
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01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
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17.02.2021 05:01
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16.02.2021 14:59
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16.02.2021 06:49
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12.02.2021 06:05
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11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
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