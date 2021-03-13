Для пензенских балерин провели мастер-класс столичные примы

О таких случаях говорят - фантастически повезло. Стать участником мастер класса одного из лучших хореографов страны, Наталья Кунгурцевой хотели бы многие начинающие балерины. Но удача выпала юным пензенским танцовщицам.

«Это адский, жуткий труд. У меня не было детства, не было кукол, а был один балет, станок с утра до вечера. Танцы, кровь на пальцах, все, что угодно», - поделилась хореограф труппы театра «Классический русский балет» Наталья Кунгурцева.

Наталья Кунгурцева и ее коллега по театру Елизавета Таранда, которая тоже давала детям мастер-класс, приехали в Пензу в рамках большого всероссийского гастрольного тура. В какой бы город их не занесла судьба, узнав о наличии школы балета, примы не упускают шанса пообщаться с молодежью.

«Любой мастер-класс - это не когда ты чему-то можешь научить. С одного раза не бывает никаких чудес. На мастер-классе это тест на твою внимательность и собранность. На то как ты быстро можешь услышать замечание, которое сделали другому. Таких детей сразу видно, с ними педагогу хочется поработать», - отметила прима-балерина театра «Классический русский балет» Елизавета Таранда.

«Артисты – действующие, они пользуются популярностью, плюс они прошли большие обучающие курсы школы, училища. Это очень известные люди, когда сейчас смотришь, как они работают, конечно, мурашки по коже», - отметила руководитель пензенской школы танца «Гранд Балет» Инна Левина.

Столичные наставницы остались довольны уровнем подготовки юных пензячек. Кстати, одной из них предстоит поездка в Москву. Ее, как одну из лучших, недавно отобрали для учебы в академии танца Бориса Эйфмана. По окончании курсов она станет профессиональной артисткой балета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.