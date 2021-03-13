В парке им. Белинского готовят чучело масленицы

В ближайшее воскресенье пензенцев ждут на праздновании широкой Масленицы (0+). Народные гулянья пройдут в разных районах города и области, но основные, по традиции, развернутся в парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Гостям там будут рады в течение всего дня. Сжигание чучела зимы запланировано на 19:00. Журналистам телеканала «Экспресс» уже удалось увидеть соломенную бабу, которая должна приблизить весну.

В парке имени В. Г. Белинского уже репетируют. Артисты «Зореньки» готовятся порадовать пензенцев задорными плясовыми и зарядить отменным настроением. На Масленицу здесь ждут около 10-15 тысяч пензенцев и гостей Сурского края. Помимо любимых детворой аттракционов, будет масса забав и развлечений. Голодным тоже никто не уйдет. На несколько часов территория зоны отдыха превратится в огромную скатерть самобранку.

«Традиционным угощением праздника уже давно являются не только блины. У нас будут представлены плов, шашлык, пироги, беляши. В общем, все, что готовится на территории Пензенской области», - рассказала директор парка Елена Савельева.

Хоздвор на несколько дней стал главным местом работы Александра Тарасова. Создать сразу два символа Масленицы непросто. Одно чучело останется в парке, а то, что поменьше, заберут в детский парк в Арбеково.

«У нас изначально был сделан каркас из натурального дерева. Внутри были использованы уже после нового года оставшиеся елки, обшито все картоном, руки тоже сделаны им. Тело - из метелок. Потом все будет обшито тканью, сарафаном. Тогда она уже будет красивая», - поделился художник парка Александр Тарасов.

Утром 14 марта соломенная Масленица займет положенное ей место, а рядом выставят пост, чтобы не подожгли раньше времени. Всех желающих проводить изрядно надоевшую зиму ждут в парке имени Белинского в 12 часов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.