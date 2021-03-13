В Пензе при укладке асфальта будут использовать новые ГОСТы

Километры новых магистралей, сделанных по новым стандартам. В преддверии летнего сезона дорожная лаборатория при региональном управлении строительства и дорожного хозяйства активизировала свою работу. Необходимо уже сейчас проверить, насколько качественный материал собираются использовать подрядные организации на трассах Пензенской области.

На объекте работает уплотнитель «Маршалла». Большой шум приходится потерпеть ради точных данных о плотности испытываемого образца. Если она будет ниже нормы, материал не допустят к использованию при дорожном ремонте. Еще один параметр, который необходимо просчитать, это колееобразование. В верхних слоях асфальта разрешены максимальные 4 миллиметра.

«Формуется асфальтобетонная смесь, на следующий день она закладывается и происходит испытание. Совершается 20 тысяч проходов при температуре 60 градусов. Это имитация прохода автомобильных колес», - пояснил начальник отдела лабораторного контроля управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Алексей Веденеев.

Это один из новых параметров, определять который требуют современные ГОСТы, соответствующие европейским стандартам. Придерживаться их теперь будут в управлении строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Что обеспечит высокое качество покрытия и, соответственно, более долгий срок его эксплуатации. В таком образце совсем нет песка и выше удельная доля щебня.

«Щебень практически весь распределен равномерно по всему объему», - добавил Алексей Веденеев.

Уже летом, после укладки асфальта, сотрудники лаборатории будут проверять готовый продукт. В этом году Пензенская область вновь стала участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по реализации которого регион несколько лет подряд становился лидером, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.