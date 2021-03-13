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13.03.2021г.
В Пензе при укладке асфальта будут использовать новые ГОСТы

В Пензе при укладке асфальта будут использовать новые ГОСТы

Сб, 13.03.21 04:27
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Километры новых магистралей, сделанных по новым стандартам. В преддверии летнего сезона дорожная лаборатория при региональном управлении строительства и дорожного хозяйства активизировала свою работу. Необходимо уже сейчас проверить, насколько качественный материал собираются использовать подрядные организации на трассах Пензенской области.

На объекте работает уплотнитель «Маршалла». Большой шум приходится потерпеть ради точных данных о плотности испытываемого образца. Если она будет ниже нормы, материал не допустят к использованию при дорожном ремонте. Еще один параметр, который необходимо просчитать, это колееобразование. В верхних слоях асфальта разрешены максимальные 4 миллиметра.

«Формуется асфальтобетонная смесь, на следующий день она закладывается и происходит испытание. Совершается 20 тысяч проходов при температуре 60 градусов. Это имитация прохода автомобильных колес», - пояснил начальник отдела лабораторного контроля управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Алексей Веденеев.

Это один из новых параметров, определять который требуют современные ГОСТы, соответствующие европейским стандартам. Придерживаться их теперь будут в управлении строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Что обеспечит высокое качество покрытия и, соответственно, более долгий срок его эксплуатации. В таком образце совсем нет песка и выше удельная доля щебня.

«Щебень практически весь распределен равномерно по всему объему», - добавил Алексей Веденеев.

Уже летом, после укладки асфальта, сотрудники лаборатории будут проверять готовый продукт. В этом году Пензенская область вновь стала участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по реализации которого регион несколько лет подряд становился лидером, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
История любви. Пензячка вышла замуж за парня, который приснился ей во сне
08.03.2021 10:59
Как в Пензе изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
Отзыв на роман Дмитрия Глуховского «Текст»
17.02.2021 08:39
В Пензе цены на бензин продолжают расти. Мониторинг
17.02.2021 05:01
Пензенца с коронавирусом выписали из больницы, и через несколько дней он умер
16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
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16.02.2021 06:49
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14.02.2021 07:24
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12.02.2021 06:05
Пензенский «Дизель» накануне плей-офф. Быть ли в тройке?
11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
В мэрии Кузнецка прокомментировали аварию с улетевшим с трассы мусоровозом
09.02.2021 10:44
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