В Пензе при укладке асфальта будут использовать новые ГОСТы

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На объекте работает уплотнитель «Маршалла». Большой шум приходится потерпеть ради точных данных о плотности испытываемого образца. Если она будет ниже нормы, материал не допустят к использованию при дорожном ремонте. Еще один параметр, который необходимо просчитать, это колееобразование. В верхних слоях асфальта разрешены максимальные 4 миллиметра.
«Формуется асфальтобетонная смесь, на следующий день она закладывается и происходит испытание. Совершается 20 тысяч проходов при температуре 60 градусов. Это имитация прохода автомобильных колес», - пояснил начальник отдела лабораторного контроля управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Алексей Веденеев.
Это один из новых параметров, определять который требуют современные ГОСТы, соответствующие европейским стандартам. Придерживаться их теперь будут в управлении строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Что обеспечит высокое качество покрытия и, соответственно, более долгий срок его эксплуатации. В таком образце совсем нет песка и выше удельная доля щебня.
«Щебень практически весь распределен равномерно по всему объему», - добавил Алексей Веденеев.
Уже летом, после укладки асфальта, сотрудники лаборатории будут проверять готовый продукт. В этом году Пензенская область вновь стала участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по реализации которого регион несколько лет подряд становился лидером, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.