В Пензенской области назвали самые привлекательные сферы для инвесторов

В Пензенской области по итогам года в развитие экономики и социальной сферы направили 94,7 млрд руб. Это 100,2% к аналогичному периоду 2019-го. Сообщает орган государственной статистики.

Чаще всего средства шли на покупку машин и оборудования – 42%, строительство нежилых зданий – 33%, жилых – 21%.

«Самыми привлекательными для вложения инвестиций в основной были такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства - 28% от объема инвестиций в основной капитал, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 23%, транспортировка и хранение - 14%», - сообщает Пензастат.

Самая высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе. Среди районов выделяют Нижнеломовский, Сердобский, Бессоновский, Пачелмский, Пензенский районы, а также Заречный.