В Пензе 1 апреля начнут реконструкцию ул. Московской

В Пензе 1 апреля начнут реконструкцию верхней части ул. Московской: будут перекладывать коммуникации, готовить основание для мощения.

Чтобы обсудить детали работ, в мэрию пригласили собственников и арендаторов зданий, расположенных на этой улице.

Бизнесменам показали проекты, выслушали их мнение по организации парковок и проезда спецтранспорта. Особенность проводимых изменений заключается в том, что улица станет полностью пешеходной, но у собственников будет возможность проехать к зданиям.

Работы пройдут в рамках реконструкции квартала, примыкающего к Соборной площади.

«По вопросам проведения работ по реконструкции улицы Московской собственники, арендаторы зданий и помещений, а также жители многоквартирных домов, расположенных на указанном участке, могут обратиться в Управление капитального строительства Пензы по телефону 56-36-15», - сообщает пресс-служба мэрии.