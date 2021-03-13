В Пензе дачный сезон стартует 24 апреля

На сайте администрации Пензы опубликован документ, подписанный мэром Андреем Лузгиным, о работе дачных маршрутов. В нем отмечается, что сезон стартует с 24 апреля.

При этом с 24 апреля по 1 июня автобусы будут ходить три раза в неделю – по средам, субботам, воскресеньям. Далее до 1 сентября – четыре раза в неделю: добавляется пятница. Затем до конца сезона дачные автобусы станут курсировать три дня в неделю.

В списке отмечен 21 маршрут. Однако цена на поездки в документе не оговаривается.