Губернатор предложил назначить Михаила Лисина бизнес-омбудсменом

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес на рассмотрение в Законодательное Собрание кандидатуру Михаила Лисина на должность уполномоченного по правам предпринимателей региона.
В сопроводительных документах отмечается, что кандидатуру Лисина поддержал уполномоченный по правам предпринимателей страны Борис Титов. Контракт с ним предлагается заключить на пять лет.
Михаил Лисин в настоящее время является депутатом ЗакСобра, в разное время работал руководителем ряда предприятий.
Должность бизнес-омбудсмена в регионе была вакантной с февраля прошлого года, когда ее по личному заявлению оставил Карим Кузахметов.