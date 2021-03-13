Губернатор предложил назначить Михаила Лисина бизнес-омбудсменом

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес на рассмотрение в Законодательное Собрание кандидатуру Михаила Лисина на должность уполномоченного по правам предпринимателей региона.

В сопроводительных документах отмечается, что кандидатуру Лисина поддержал уполномоченный по правам предпринимателей страны Борис Титов. Контракт с ним предлагается заключить на пять лет.

Михаил Лисин в настоящее время является депутатом ЗакСобра, в разное время работал руководителем ряда предприятий.

Должность бизнес-омбудсмена в регионе была вакантной с февраля прошлого года, когда ее по личному заявлению оставил Карим Кузахметов.