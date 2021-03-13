Иван Белозерцев запустил в Сети флешмоб

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на своей страничке в соцсети разместил пост, в котором призвал жителей поделиться красивыми фото из разных уголков Пензенской области.

«Много езжу по нашей замечательной Пензенской области, часто снимаю на телефон, чтобы не упустить ни одного момента такой красоты», - написал он, разместив несколько снимков.

Глава региона предложил делиться снимками в Сети с хэштегом #мояПензенскаяобласть

«За красоту - репост на моей странице. Начнем с зимних, снежных фото», - добавил Иван Белозерцев.

Жители в комментариях пообещали поделиться фотографиями.

«Какая красота! Люблю свой край, свой поселок!!! Как много у нас прекрасных мест!» - написала одна из жителей региона.