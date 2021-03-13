В Пензе четыре школьника искали помощи для возвращения домой

В Пензу из района приехали четыре школьника. Ребята, которым – от 11 до 14 лет, хотели погулять по областному центру, но едва не попали в беду.

Подростки не рассчитали время и деньги, поэтому не смогли вернуться домой. На помощь им пришли сотрудники Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что в 21:40 сотрудники управления получили сообщение о том, что у торгового центра на ул. Суворова ребята просят помощи. Приехавшим стражам порядка они рассказали, что у них не было даже возможности связаться с родителями.

Школьников доставили в домой.

Чтобы предотвратить такие случаи, которые могут закончиться плачевно, необходимо быть на связи с детьми и не отпускать их в поездки без сопровождения взрослых.