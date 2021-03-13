Александр Самокутяев 13 марта отмечает день рождения

В этот день его поздравляют близкие, друзья, коллеги. В частности, теплые слова в его адрес высказали в Роскосмосе.

«Руководство госкорпорации «Роскосмос», сотрудники ЦПК и коллеги по отряду космонавтов поздравляют Александра Михайловича с днем рождения и желают ему счастья, крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов!» - говорится в обращении, размещенном на сайте ведомства.

К поздравлениям присоединяются информационное агентство «Пенза-Пресс» и медиахолдинг «Экспресс». Желаем Александру Михайловичу здоровья, ярких событий и реализации намеченных планов!

Уроженец Пензы Александр Самокутяев выполнил первый полет 5 апреля 2011 года. Экипаж «Союза» под его командованием вернулся на Землю 16 сентября. Длительность полета составила 164 суток. Александр Самокутяев выполнил выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 22 минуты.

Вторая экспедиция стартовала 26 сентября 2014 года. В ходе нее международная команда выполнила десятки научных экспериментов. Во время полета Александр Самокутяев осуществил второй выход в открытый космос.

Указом президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2016 года Александр Самокутяев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета.