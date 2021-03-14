В пензенском Заксобре возобновили экскурсии для школьников

В пензенском Законодательном Собрании возобновили экскурсии для студентов и школьников. Их приостанавливали на время острого периода пандемии.

В частности, по сообщению пресс-службы, 11 марта в историческом здании побывали учащиеся лицея №2. В рамках экскурсии с ребятами встретился спикер пензенского парламента Валерий Лидин.

«Уверен, что сегодняшнее мероприятие позволит вам расширить кругозор в части законодательной деятельности. Это сложный процесс, сочетающий политическое и законотворческое начала», - отметил он.

Учащимся показали залы здания, рассказали об их истории и законотворческом процессе в регионе.

Какие истории скрыты за стенами здания пензенского парламента, можете также узнать в рамках нашего спецпроекта.