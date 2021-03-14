В Заречный купили новую дорожную технику

В Пензенской области идет реализация поручения губернатора Ивана Белозерцева по закупке коммунальной техники. В частности, новую комбинированную машину приобрели в Заречный.

«В условиях дефицита денежных средств муниципалитет не имеет возможности приобретать такую технику, и здесь участие региона и лично губернатора дорогого стоит», - отметил глава Заречного Олег Климанов.

Напомним, в регионе реализуют программу по закупке коммунальной техники для муниципалитетов. Она рассчитана на два года, приобретение идет на условиях софинансирования: 90% - областной бюджет, 10% - местный. На эти цели ежегодно будут направлять по 50 млн рублей.

В этом году технику поставят в 16 муниципалитетов, в следующем – в 19.