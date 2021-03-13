В пензенском отделении Пенсионного фонда перечислили льготы для женщин

В пензенском отделении Пенсионного фонда РФ напомнили, на какие льготы могут претендовать представительницы прекрасного пола. Это материнский капитал, начисление коэффициентов по уходу за детьми и возможность досрочного выхода на пенсию.

Начисление индивидуальных пенсионных коэффициентов

За отпуск по уходу за первым ребенком до 1,5 лет начисляют 1,8 пенсионных коэффициентов. По уходу за вторым - 3,6 коэффициента, за третьим и последующими - 5,4.

Маткапитал

С 1 января этого года маткапитал на первого ребенка составляет 483 882 рубля. На второго - 639 432 рубля, если семья не получила его на первого. Если семье перечисляли маткапитал на первого ребенка, то за второго ей доплатят 155 550 рублей.

Досрочный выход на пенсию

Многодетные женщины могут досрочной уйти на пенсию: женщины с тремя детьми – на три года, с четырьмя – на четыре. Чтобы воспользоваться льготой, не должно быть факта лишения родительских прав, а общий страховой стаж должен быть не менее 15 лет.