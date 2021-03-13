При поступлении в вузы пензенские волонтеры получат дополнительные баллы

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Губернатор Иван Белозерцев предложил пензенским волонтерам начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы. Инициативу обсудили на совете ректоров.
Руководство пензенских вузов приняло предложение и решило внести изменения в правила приема по образовательным программам на этот год.
За волонтерство Пензенский государственный университет дополнительно даст один-два балла; Пензенский государственный технологический университет, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пензенский государственный аграрный университет - по пять баллов.
Напомним, большую поддержку пензенцам в период пандемии оказали волонтеры. Они доставляли лекарства и продукты тем, кто находился на самоизоляции.