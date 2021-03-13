У православных верующих 15 марта начнется Великий пост

У православных верующих после Прощеного воскресенья начнется Великий пост. В связи с этим 14 марта в 17.00 митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет вечерню с чином прощения в Успенском кафедральном соборе.

«Так как суточный круг богослужений в Православной церкви начинается с вечера, эта служба традиционно проходит накануне первого дня Великого поста», - пояснили в Пензенской епархии. Великий пост длится семь недель и заканчивается Пасхой. Он предусматривает воздержание от скоромной пищи (нельзя продукты животного происхождения), вредных привычек, увеселений. Главная его цель – избавление от страстей. Воскрешение Господне в этом году будут праздновать 1 мая.