У православных верующих 15 марта начнется Великий пост

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«Так как суточный круг богослужений в Православной церкви начинается с вечера, эта служба традиционно проходит накануне первого дня Великого поста», - пояснили в Пензенской епархии.
Великий пост длится семь недель и заканчивается Пасхой. Он предусматривает воздержание от скоромной пищи (нельзя продукты животного происхождения), вредных привычек, увеселений. Главная его цель – избавление от страстей. Воскрешение Господне в этом году будут праздновать 1 мая.