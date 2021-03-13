Доктор Комаровский ответил, как избавиться от кашля после коронавируса

Известный теледоктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский на своей страничке в соцсети ответил на вопрос о том, как избавиться от навязчивого кашля после коронавируса.

Врач отметил, что, к сожалению, волшебных таблеток в такой ситуации нет.

«Облегчат состояние и ускорят возвращение к нормальному самочувствию дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир. В вашей ситуации главное, фундаментальное — оптимизм и настрой на активное выздоровление после ковида», – написал он.

Ранее пензенский врач Людмила Бирюзова также рассказала, как восстановить иммунитет после коронавируса.