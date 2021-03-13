В Кузнецке 14 марта отметят Масленицу в «Нескучном саду»

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В городе Кузнецке Пензенской области 14 марта масленичные гуляния пройдут в досуговом комплексе «Нескучный сад». Они стартуют в 11 часов, сообщает пресс-служба мэрии.
Гостей ждут конкурсы, викторины, выступления творческих коллективов. Завершится все традиционным сожжением чучела Масленицы. Мероприятия (0+) пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, введенных в пандемию – сохранение соцдистанции и ношение масок.
Праздничные мероприятия в честь Масленицы проходят во всех муниципалитетах. Сегодня, 13 марта, для жителей региона организовали гуляния в Радищево. С подробным расписанием мероприятий 14 марта можно ознакомиться здесь.
14 марта у православных верующих также будет Прощеное воскресенье, а с понедельника, 15 марта, начнется 40-дневный Великий пост.