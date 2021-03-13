Концерт Вадима Казаченко взбудоражил пензенцев: женщины танцевали в проходе

Концерт советского и российского эстрадного певца, заслуженного артиста Российской Федерации Вадима Казаченко накануне, 12 марта, состоялся в пензенском драмтеатре. Слушателями его творчества стали по большей части женщины, которые танцевали под его песни в конце 80-х годов.

Время - 19:00, зрители — в зале. С небольшим опозданием в десять минут музыкальная программа началась с песни «Глаза в глаза». Так назывался концерт эстрадного певца. Женщины и мужчины подпевали. Во время паузы один из слушателей в светло-сером пиджаке встал с места и попытался подобраться ближе к артисту. Видимо, хотел поблагодарить артиста за его творчество, но охрана решила ему помешать.

«Сейчас же нельзя. Только аккуратно обращайтесь, как с драгоценным сосудом, как с хрустальной вазой», — высказался по этому случаю артист.

Со сцены артист сказал зрителям, что очень рад их видеть после длительного перерыва, причиной которому стала сложная эпидемиологическая обстановка в стране.

«Видите, когда-то я выступал в белых матерчатых перчатках, а сегодня вот в черных, резиновых. Но таковы правила, надо все-таки какое-то время потерпеть. Хотя многие не верят, что у нас начинаются какие-то послабления, даже на сцену можно без маски выходить. Прошу прощения, иногда забываю слова песен. Наверное, это последствия ограничений», — сказал со сцены Вадим Казаченко.

Артист исполнил несколько популярных песен. Женщины начали вставать со своих мест и танцевать в проходе. Вскоре подтянулись мужчины, чтобы станцевать с дорогими дамами медленный танец.

Концерт прошел с антрактом. После небольшого перерыва артист продолжил исполнять любимые песни пензенцев не только предусмотренные программой, но еще и по заявкам пензенцев. Артист исполнил песни «Прости меня, малыш», «Последняя свеча», «Желтые розы», «Бог тебя накажет».... Среди них, конечно, была и самая популярная «Больно, мне больно».

Ближе к завершению концерта Вадим Казаченко поздравил пензенских дам с прошедшим Международным женским днем.

«На этой неделе мы отмечали Международный женский день. Позвольте я сегодня поздравлю вас, дорогие девочки, девушки, женщины, с этим праздником. Главное, чтобы с вами всегда были любящие мужчины. Желаю вам крепкого счастья, радости и благополучия», — обратился к женщинам певец.

После этого артист исполнил песню «Ах, какая женщина».

Концерт завершился. Не все зрители сразу ушли из зала, многие хотели попытать возможность сфотографироваться с ним, но сделать это удалось немногим. Артист пригласил пензенцев на его концерты в Саранске и Ульяновске.

«Очень люблю его творчество, особенно песню «На летящем коне». Композиции Вадима Казаченко — это душевные песни о любви во времена нашей молодости. А какой у него голос!» — рассказала зрительница Раися Матурина.

«Я очень часто хожу на концерты, но в Пензе, мне кажется, Вадим Казаченко — впервые. Если он у нас и был, то давно. Меня это очень удивило, поэтому-то я и пришла послушать песни своей молодости», — сообщила жительница Пензы Тамара.