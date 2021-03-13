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13.03.2021г.
Концерт Вадима Казаченко взбудоражил пензенцев: женщины танцевали в проходе

Концерт Вадима Казаченко взбудоражил пензенцев: женщины танцевали в проходе

Сб, 13.03.21 14:23
Просмотров: 333
Концерт советского и российского эстрадного певца, заслуженного артиста Российской Федерации Вадима Казаченко накануне, 12 марта, состоялся в пензенском драмтеатре. Слушателями его творчества стали по большей части женщины, которые танцевали под его песни в конце 80-х годов.

Время - 19:00, зрители — в зале. С небольшим опозданием в десять минут музыкальная программа началась с песни «Глаза в глаза». Так назывался концерт эстрадного певца. Женщины и мужчины подпевали. Во время паузы один из слушателей в светло-сером пиджаке встал с места и попытался подобраться ближе к артисту. Видимо, хотел поблагодарить артиста за его творчество, но охрана решила ему помешать.

«Сейчас же нельзя. Только аккуратно обращайтесь, как с драгоценным сосудом, как с хрустальной вазой», — высказался по этому случаю артист.

Со сцены артист сказал зрителям, что очень рад их видеть после длительного перерыва, причиной которому стала сложная эпидемиологическая обстановка в стране.

«Видите, когда-то я выступал в белых матерчатых перчатках, а сегодня вот в черных, резиновых. Но таковы правила, надо все-таки какое-то время потерпеть. Хотя многие не верят, что у нас начинаются какие-то послабления, даже на сцену можно без маски выходить. Прошу прощения, иногда забываю слова песен. Наверное, это последствия ограничений», — сказал со сцены Вадим Казаченко.

Артист исполнил несколько популярных песен. Женщины начали вставать со своих мест и танцевать в проходе. Вскоре подтянулись мужчины, чтобы станцевать с дорогими дамами медленный танец.

Концерт прошел с антрактом. После небольшого перерыва артист продолжил исполнять любимые песни пензенцев не только предусмотренные программой, но еще и по заявкам пензенцев. Артист исполнил песни «Прости меня, малыш», «Последняя свеча», «Желтые розы», «Бог тебя накажет».... Среди них, конечно, была и самая популярная «Больно, мне больно».

Ближе к завершению концерта Вадим Казаченко поздравил пензенских дам с прошедшим Международным женским днем.

«На этой неделе мы отмечали Международный женский день. Позвольте я сегодня поздравлю вас, дорогие девочки, девушки, женщины, с этим праздником. Главное, чтобы с вами всегда были любящие мужчины. Желаю вам крепкого счастья, радости и благополучия», — обратился к женщинам певец.

После этого артист исполнил песню «Ах, какая женщина».

Концерт завершился. Не все зрители сразу ушли из зала, многие хотели попытать возможность сфотографироваться с ним, но сделать это удалось немногим. Артист пригласил пензенцев на его концерты в Саранске и Ульяновске.

«Очень люблю его творчество, особенно песню «На летящем коне». Композиции Вадима Казаченко — это душевные песни о любви во времена нашей молодости. А какой у него голос!» — рассказала зрительница Раися Матурина.

«Я очень часто хожу на концерты, но в Пензе, мне кажется, Вадим Казаченко — впервые. Если он у нас и был, то давно. Меня это очень удивило, поэтому-то я и пришла послушать песни своей молодости», — сообщила жительница Пензы Тамара.

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11.03.2021 19:34
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10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
История любви. Пензячка вышла замуж за парня, который приснился ей во сне
08.03.2021 10:59
Как в Пензе изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
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17.02.2021 08:39
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17.02.2021 05:01
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16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
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16.02.2021 06:49
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11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
В мэрии Кузнецка прокомментировали аварию с улетевшим с трассы мусоровозом
09.02.2021 10:44
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