В Пензенской области прирост заболевших ковидом опускается до ста

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В Пензенской области по данным на утро 13 марта прирост заболевших коронавирусом составил 117 человек. Среди новых пациентов – 15 детей от года до 17 лет.
Больше всего новых заразившихся по-прежнему в Пензе – 59 человек. На втором месте – Мокшанский район, 17 пациентов, на третьем расположился Нижнеломовский – 9.
В Пензенской области пока не вводят послабления по ограничениям, их продлили без изменений до 31 марта. Чтобы защититься, жителям рекомендуют вакцинацию.