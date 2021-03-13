В Кузнецком районе из-за повреждения трубы 5,5 тыс человек остались без газа

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В Кузнецком районе Пензенской области утром 13 марта 5,5 жителей остались без газа. Причиной стало повреждение подземного газопровода высокого давления.
Трубу задели рабочие самарской организации при укладке нефтепровода у села Малый Труев. В результате газа лишились жители сел Большой Труев, Малый Труев и Татарский Канадей.
Идут восстановительные работы, которые контролирует прокуратура региона.
«По итогам проверки будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства», - отмечается на сайте ведомства.