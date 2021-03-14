Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира

Российский лыжник, пензенский студент Александр Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира 13 марта в Швейцарии.

Он пришел первым на трассе в 15 км классическим стилем. Его время составило 34 минуты 07,1 секунды, сообщают «Известия» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

На втором месте оказался норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим пришел еще один представитель Норвегии Пол Голберг (+18,9).