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14.03.2021г.
Масленица в Радищево прошла празднично и вкусно. Яркие фото и видео с места событий

Масленица в Радищево прошла празднично и вкусно. Яркие фото и видео с места событий

Сб, 13.03.21 16:18
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13 марта в селе Радищево Кузнецкого района во второй раз с размахом отметили самый веселый и сытный народный праздник - Масленицу. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» побывал на нескольких площадках и пообщался с гостями.

Возле усадьбы Радищевых развернулась крупная ярмарка, на которой пришедшим предлагали ароматную выпечку, шашлык, игрушки ручной работы и многое другое.

Утром на площади возле церкви развернулось настоящее представление, которое передало атмосферу праздника тем, кто его посетил. Актеры разыграли сцену встречи Масленицы в семье нашего великого земляка: они водили хороводы, искали невесту местному крестьянину Иванушке и танцевали.

Праздник посетил и сам Александр Николаевич Радищев в окружении своих подданных. Не обошлось и без любимца публики – весельчака Петрушки.

Гостей угощали вкусными блюдами, но главной изюминкой праздника стала уха по-аблязовски. Ее секретом охотно поделился Петр Рязанов, который приготовил к Масленице 50 литров ароматного супа.

«Самое главное – рыба из хорошей чистой воды, так как в этом случае она не пахнет тиной. Рыбу для ухи мы ловили в местном пруду, который выходит из родников. Здесь у нас карп, толстолобик, щука и окунь. Когда несколько видов рыбы – делается специфический вкус блюда. И второе - не нужно класть ни яиц, ни пшена. Надо положить лук, морковь, картофель, специи и хорошую рыбу – тогда уха получится отменной», - рассказал он.

О том, получилась ли она вкусной, говорить не приходится – менее чем через полчаса после начала праздника казан был пуст.

Как отметила рукодельница Юлия Бурдыгина, в этом году праздник получился масштабнее, на него приехало больше людей, чем в 2020-м. Для гостей она подготовила необычных куколок, среди которых были травницы, солнышки и чучелки. Женщина добавила, что ее игрушки приносят счастье своим владельцам.

Поздравить жителей области с праздником приехал зампред регионального правительства Олег Ягов, глава минкульта Татьяна Курдова и другие официальные лица области.

«Хочу напомнить, что в 2020 году впервые в истории Пензенской области Масленицу провели в Радищево. Рад, что губернатор Иван Белозерцев поддержал эту идею. Теперь мы будем проводить ее здесь ежегодно. Уверен, это великолепное событие региона уже через пару лет будет греметь на всю страну», - подчеркнул Олег Ягов.

Масштабность и яркость праздника отметили и его гости. Местные девушки Ксюша и Алина рассказали, что посетили мероприятие во второй раз, и с каждым разом оно становится все интереснее. Жительница соседнего села Валентина добавила, что Масленицу в Радищево посетила впервые, но праздник оправдал все ее ожидания.

Немало было самых разных развлечений для тех, кто желал не только вкусно покушать, но отдохнуть культурно. Для таких любознательных гостей подготовили квест по музею, где они должны были найти секретный ингредиент блинов, которые пекли в семье Радищевых. Смотритель музея рассказала, что загадочная история пользуется большим спросом у приезжих. Другие организаторы развлекали гостей на улице – им предлагали читать скороговорки и отгадывать загадки, а победителей угощали блинами.

Желающие катались на собачьих упряжках с очаровательными хаски, лошадях, похожих на пегасов, фотографировались с ростовыми куклами и подпевали творческим коллективам.

Завершился праздник сожжением чучела Зимы, с исчезновением которого жители окончательно простились с холодной погодой и снегом.

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13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
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10.03.2021 07:00
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09.03.2021 17:05
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05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
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16.02.2021 14:59
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12.02.2021 06:05
Пензенский «Дизель» накануне плей-офф. Быть ли в тройке?
11.02.2021 18:30
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09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
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