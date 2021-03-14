Пензенцам раскрыли секреты психологии для ведения успешного бизнеса

11 марта для представителей малого и среднего предпринимательства региона центром «Мой бизнес» был организован мастер-класс «Все о бизнес-психологии за 1 день».

Ни для кого не секрет, что в основе любых проблем лежит психологическая составляющая. Неудачи в бизнесе, отсутствие азарта, страх даже перед минимальным риском, отсутствие оптимизма и доверия партнерам – результат скрытых психологических травм и комплексов человека. Разобраться в причинах, найти решение и устранить данную проблему поможет бизнес-психология.

Спикер мероприятия – Александр Савченков, основатель и председатель правления Челябинского института психоанализа, президент Ассоциации AHYP, сертифицированный супервизор, доцент AHYP, психоаналитик постарался показать участникам мастер-класса, в чем могут состоять их проблемы, чем они могут быть вызваны и как их можно решить.

Множество примеров простых и наглядных кейсов дали ответы на многие вопросы, которые интересовали слушателей. В перерыве и после мастер-класса Александра окружили участники мастер-класса, чтобы получить ответы на вопросы, которые они не решились озвучивать при всей аудитории.

Простой пример: девушка боится надеть мини. Причина - глубоко, в детских страхах: родители ругали, в школе не разрешали, во дворе обзывали. Невозможно носить сей предмет гардероба вплоть до физического сопротивления организма: девушка покрывается прыщами, начинается дерматит, повышается температура, падает в обморок. И все из-за юбки? Нет, из-за скрытых страхов.

Так и начинающий бизнесмен проходит мимо отличной идеи, удачного стартапа, интересной схемы только из-за страхов, которые сидят в нем с детства.

Необходимо знать компетентностные и личностные особенности лидерства, тонкости развития и мотивации персонала (особенности пирамиды Маслоу), группообразование и элементы групповой психологии, поскольку даже личность и настроение лидера отражаются на оргструктуре организации.

Работа с личными границами, прокрастинация, сопротивление переносу (когда человек всегда находится в подчиненной позиции), сложности делегирования (когда лидер уходит на вынужденный отдых только по причине возникновения болезни, обостряются психосоматические проявления, и его организм начинает сам подкидывать ему поводы заболеть – обостряются скрытые болезни, появляются новые).

Тайм-менеджмент и бизнес-план – основы, которые были в комплексе изучены на мастер-классе, на примерах показано правильное применение всех инструментов контроля за состоянием психики для грамотного и экологичного руководства.

Обучающие мероприятия организуются Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По всем вопросам обращаться в центр «Мой бизнес»: г. Пенза, ул. Герцена, 14, сайт www.mbpenza.ru, тел. 8-800-555-19-58.

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