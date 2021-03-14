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14.03.2021г.
Пензенцам раскрыли секреты психологии для ведения успешного бизнеса

Пензенцам раскрыли секреты психологии для ведения успешного бизнеса

Сб, 13.03.21 16:11
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11 марта для представителей малого и среднего предпринимательства региона центром «Мой бизнес» был организован мастер-класс «Все о бизнес-психологии за 1 день».

Ни для кого не секрет, что в основе любых проблем лежит психологическая составляющая. Неудачи в бизнесе, отсутствие азарта, страх даже перед минимальным риском, отсутствие оптимизма и доверия партнерам – результат скрытых психологических травм и комплексов человека. Разобраться в причинах, найти решение и устранить данную проблему поможет бизнес-психология.

Спикер мероприятия – Александр Савченков, основатель и председатель правления Челябинского института психоанализа, президент Ассоциации AHYP, сертифицированный супервизор, доцент AHYP, психоаналитик постарался показать участникам мастер-класса, в чем могут состоять их проблемы, чем они могут быть вызваны и как их можно решить.

Множество примеров простых и наглядных кейсов дали ответы на многие вопросы, которые интересовали слушателей. В перерыве и после мастер-класса Александра окружили участники мастер-класса, чтобы получить ответы на вопросы, которые они не решились озвучивать при всей аудитории.

Простой пример: девушка боится надеть мини. Причина - глубоко, в детских страхах: родители ругали, в школе не разрешали, во дворе обзывали. Невозможно носить сей предмет гардероба вплоть до физического сопротивления организма: девушка покрывается прыщами, начинается дерматит, повышается температура, падает в обморок. И все из-за юбки? Нет, из-за скрытых страхов.

Так и начинающий бизнесмен проходит мимо отличной идеи, удачного стартапа, интересной схемы только из-за страхов, которые сидят в нем с детства.

Необходимо знать компетентностные и личностные особенности лидерства, тонкости развития и мотивации персонала (особенности пирамиды Маслоу), группообразование и элементы групповой психологии, поскольку даже личность и настроение лидера отражаются на оргструктуре организации.

Работа с личными границами, прокрастинация, сопротивление переносу (когда человек всегда находится в подчиненной позиции), сложности делегирования (когда лидер уходит на вынужденный отдых только по причине возникновения болезни, обостряются психосоматические проявления, и его организм начинает сам подкидывать ему поводы заболеть – обостряются скрытые болезни, появляются новые).

Тайм-менеджмент и бизнес-план – основы, которые были в комплексе изучены на мастер-классе, на примерах показано правильное применение всех инструментов контроля за состоянием психики для грамотного и экологичного руководства.

Обучающие мероприятия организуются Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По всем вопросам обращаться в центр «Мой бизнес»: г. Пенза, ул. Герцена, 14, сайт www.mbpenza.ru, тел. 8-800-555-19-58.

Информацию можно найти по хэштегам: #фпппо #фондподдержкипредпринимательства #мойбизнес58

Источник фотографии: Фотограф - Александр Советкин
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Концерт Вадима Казаченко взбудоражил пензенцев: женщины танцевали в проходе
13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
История любви. Пензячка вышла замуж за парня, который приснился ей во сне
08.03.2021 10:59
Как в Пензе изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
Отзыв на роман Дмитрия Глуховского «Текст»
17.02.2021 08:39
В Пензе цены на бензин продолжают расти. Мониторинг
17.02.2021 05:01
Пензенца с коронавирусом выписали из больницы, и через несколько дней он умер
16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
Как восстановить иммунитет после коронавируса: советы врача Людмилы Бирюзовой
16.02.2021 06:49
Жители Пензы подозревают управляющую компанию в фальсификации подписей
15.02.2021 19:22
Девушка поняла, что полюбила другого, за две недели до свадьбы
14.02.2021 07:24
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12.02.2021 06:05
Пензенский «Дизель» накануне плей-офф. Быть ли в тройке?
11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
В мэрии Кузнецка прокомментировали аварию с улетевшим с трассы мусоровозом
09.02.2021 10:44
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