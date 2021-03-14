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14.03.2021г.
Известно число пензенцев, вылечившихся от коронавируса

Известно число пензенцев, вылечившихся от коронавируса

Вс, 14.03.21 09:19
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В оперштабе Пензенской области по борьбе с коронавирусом сообщили число погибших от ковида за минувшие сутки, а также количество пациентов, которые смогли побороть болезнь.

По состоянию на 14 марта врачи выписали из больниц 114 пациентов. Таким образом, за все время пандемии от «короны» вылечились 36 390 человек.

Также медики зарегистрировали смерть 46-летнего мужчины и 92-летней женщины. Они скончались от коронавируса, осложненного пневмонией.

В регионе до 31 марта действует режим повышенной готовности. Пензенцам необходимо носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиком и исклчить контакты с зараженными.

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13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
История любви. Пензячка вышла замуж за парня, который приснился ей во сне
08.03.2021 10:59
Как в Пензе изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
Отзыв на роман Дмитрия Глуховского «Текст»
17.02.2021 08:39
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17.02.2021 05:01
Пензенца с коронавирусом выписали из больницы, и через несколько дней он умер
16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
Как восстановить иммунитет после коронавируса: советы врача Людмилы Бирюзовой
16.02.2021 06:49
Жители Пензы подозревают управляющую компанию в фальсификации подписей
15.02.2021 19:22
Девушка поняла, что полюбила другого, за две недели до свадьбы
14.02.2021 07:24
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12.02.2021 06:05
Пензенский «Дизель» накануне плей-офф. Быть ли в тройке?
11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
В мэрии Кузнецка прокомментировали аварию с улетевшим с трассы мусоровозом
09.02.2021 10:44
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