Известно число пензенцев, вылечившихся от коронавируса

В оперштабе Пензенской области по борьбе с коронавирусом сообщили число погибших от ковида за минувшие сутки, а также количество пациентов, которые смогли побороть болезнь.

По состоянию на 14 марта врачи выписали из больниц 114 пациентов. Таким образом, за все время пандемии от «короны» вылечились 36 390 человек.

Также медики зарегистрировали смерть 46-летнего мужчины и 92-летней женщины. Они скончались от коронавируса, осложненного пневмонией.

В регионе до 31 марта действует режим повышенной готовности. Пензенцам необходимо носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиком и исклчить контакты с зараженными.