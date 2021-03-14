Известно число пензенцев, вылечившихся от коронавируса

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По состоянию на 14 марта врачи выписали из больниц 114 пациентов. Таким образом, за все время пандемии от «короны» вылечились 36 390 человек.
Также медики зарегистрировали смерть 46-летнего мужчины и 92-летней женщины. Они скончались от коронавируса, осложненного пневмонией.
В регионе до 31 марта действует режим повышенной готовности. Пензенцам необходимо носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиком и исклчить контакты с зараженными.