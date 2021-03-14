Кузнечанин пострадал при пожаре в частном доме

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В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что пожар случился 13 марта на ул. Щорса. В жилище сгорела и обрушилась кровля, помещение выгорело внутри. При возгорании пострадал мужчина, его госптализировали.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Пензенцев просят следить за исправностью электроприборов, проводки и печного оборудования. Также не следует оставлять включенную плиту без присмотра. Не стоит курить в постели, так как это может привести к трагедии.