Кузнечанин пострадал при пожаре в частном доме

В городе Кузнецке Пензенской области сгорел жилой дом. Есть пострадавший.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что пожар случился 13 марта на ул. Щорса. В жилище сгорела и обрушилась кровля, помещение выгорело внутри. При возгорании пострадал мужчина, его госптализировали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пензенцев просят следить за исправностью электроприборов, проводки и печного оборудования. Также не следует оставлять включенную плиту без присмотра. Не стоит курить в постели, так как это может привести к трагедии.